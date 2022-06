Neuer Anlauf: Alnatura startet Onlineshop

Seit dem 07. Juni liefert der Biohändler Alnatura Waren aus seinen Märkten direkt nach Hause zur Onlinekundschaft. Bestellungen können über die Website Alnatura.de aufgegeben werden. Das Angebot wird kontinuierlich erweitert und soll nach und nach alle Trockenprodukte (verpackte Artikel) sowie sämtliche Frische-Artikel (Brot- und Backwaren, Milch und Molkereiprodukte, Eier, Obst, Gemüse) und auch Tiefkühlprodukte umfassen. Ein besonderer Fokus soll auch auf Produkten aus der jeweiligen Region liegen. Der Mindestbestellwert beträgt 29 Euro, hinzu kommen Lieferkosten in Höhe von 3,90 Euro. Ab 59 Euro ist die Lieferung kostenfrei.Ausgeliefert wird am nächsten Tag in zwei individuell wählbaren Zeitfenstern. Auch eine Abholung der Bestellung im Markt ist möglich. Das Besondere am Alnatura Lieferkonzept ist, dass statt Kurieren die eigenen, fest angestellten Mitarbeitenden aus den Märkten die Bestellungen ausliefern. "An der Haustür begegnen die KundInnen also den vertrauten Gesichtern aus ihrem Alnatura Bio-Markt", berichtet Projektleiter Philip Lange Derzeit befindet sich das Projekt laut Alnatura noch in einer Pilotphase. Den Start machten zwei Alnatura-Märkte in Berlin, ein weiterer folgt dort Mitte Juni. Ab Ende Juni sollen dann drei Märkte in Frankfurt am Main mit der Auslieferung beginnen. Realisiert wird das Pilotprojekt in Kooperation mit dem Schweizer ECommerce-Startup Farmy Das neue Konzept unterscheidet sich grundlegend von dem ersten Onlineshop, mit dem Alnatura von 2015 bis 2020 aktiv war. Unter Alnatura-shop.de wurden zuletzt rund 2.000 Bioprodukte in Kooperation mit dem Feinkostshop Gourmondo.de vertrieben. Letztendlich führte ein Strategiewechsel von Delticom zum Aus des Onlineshops, nachdem der Reifenhersteller sich komplett aus der Lebensmittelsparte und damit auch von Gourmondo zurückzog.Die Bio-Kette Alnatura wurde vor über 35 Jahren von Götz Rehn erdacht und konzipiert. Er gründete Alnatura 1984 und ist bis heute Geschäftsführer. Aktuell gibt es 144 stationäre Märkte in 68 Städten. Unter der Marke Alnatura werden über 1.300 verschiedene Bio-Lebensmittel produziert. Vertrieben werden diese in den eigenen Bio-Märkten und europaweit in 15 Ländern in rund 12.900 Filialen verschiedener Handelspartner. Alnatura beschäftigt rund 3.700 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2020/2021 erwirtschaftete der Konzern einen Netto-Umsatz von 1,15 Milliarden Euro und damit ein Umsatzplus von sieben Prozent zum vorangegangenen Geschäftsjahr.