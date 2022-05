Marketers setzen auf Daten - doch nur jeder zweite hat kompetente Analysten

17.05.2022 Für Marketing-Verantwortliche in Deutschland sind die Top-3-Faktoren, die Wachstum treiben: Datenqualität, KI-gestützte Erkenntnisse zur Performance der Marketing-Maßnahmen sowie die Zusammenarbeit zwischen verteilten Teams. Als wichtigsten Faktor für ein gutes Kundenerlebnis sehen deutsche Befragte eine Angleichung der Geschäftsziele von Sales und Marketing. Es folgen Datenqualität sowie auf Platz drei ganzheitliche, gemeinsam genutzte Kundenprofile.