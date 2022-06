Andreas Hoerning wird neuer CEO von Westwing

20.06.2022 Bei dem Münchner E-Retailer Westwing steht ein Wechsel in der Führungsetage an: Gründer Stefan Smalla verlässt den Konzern nach elf Jahren und wechselt in eine "beratende Funktion". Neuer CEO wird Andreas Hoerning.

Bild: Westwing Group SE

Andreas Hoerning ist bereits seit mehr als sieben Jahren für Westwing tätig und hatte bisher die Funktion des Chief Commercional Officer (CCO) inne. Ab dem 1. Juli 2022 ist er neuer Vorstandsvorsitzender (CEO) des Home-and-Living-Konzerns. Zuvor arbeitete Hoerning als Projektleiter für die Boston Consulting Group .



Der Westwing-Gründer Stefan Smalla scheidet nach elf Jahren in "gegenseitigem Einvernehmen" aus dem Unternehmen aus und soll dem Unternehmen künftig beratend zur Seite stehen.



Westwing will sich nun darauf konzentrieren, seine Westwing Collection weiterzuentwickeln und als Kern des Geschäfts zu etablieren.



Der Home-and-Living-ERetailer erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 522 Mio. Euro. Mehr als 80 Prozent der Bestellungen erfolgen über BestandskundInnen. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in München. Westwing ist seit Oktober 2018 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und ist inzwischen in elf europäischen Ländern aktiv.