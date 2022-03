Amazons Lieferkosten sind in den vergangenen Jahren explodiert

Bild: Visual Capitalist

Auf den ersten Blick würden die meisten KundInnen davon ausgehen, dass der Onlineriese Amazon zu den Gewinnern der Covid-19-Pandemie zählt. Schließlich stieg der Umsatz zwischen 2019 und 2021 von 280 Mrd. auf 469 Mrd. US-Dollar.Aber auch an einem so großen Konzern ging die Pandemie nicht spurlos vorbei. So verzeichnete Amazon einen massiven Kostendruck in seiner Versand- und Fulfillment-Abteilung und die Lieferkosten machen einen immer größeren Teil der Preisgestaltung aus, meldet der Online-Publisher Visual Capitalist Wie sich die Lieferkosten in den vergangenen 12 Jahren entwickelt haben, veranschaulicht diese Grafik:



Im letzten Jahr beliefen sich die Kosten für Versand und Fulfillment insgesamt auf 151,8 Mrd. US-Dollar. 76,7 Mrd. davon entfielen auf den Versand (inkl. Sortierung, Lieferzentren und Transport), 75,1 Mrd. machten hingegen die Fulfillment-Kosten aus (inkl. Betriebskosten und Personal).



Damit machen die Lieferkosten inzwischen bereits 32 Prozent des Online-Umsatzes von Amazon aus. Bricht man diesen Wert herunter, dann ergeben sich daraus pro Minute Kosten in Höhe von 288.000 US-Dollar, die einem Umsatz pro Minute von 956.000 US-Dollar gegenüberstehen.



Trotz der hohen Kosten arbeitet Amazon laut der Analyse dennoch profitabel. 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Gewinn in Höhe von 33 Mrd. US-Dollar. Die positive Entwicklung ist darauf zurückzuführen, dass ein Großteil der Gewinne von Amazon nicht durch den Onlinehandel generiert wird. Wesentlich profitabler sind die Amazon Web Services (AWS). Diese machen über 50 Prozent des Betriebsgewinns aus, aber nur 13 Prozent des Umsatzes.