Orellfuessli.ch ist der sichtbarste Onlineshop der Schweiz

Orellfuessli.ch : Der Onlinebuchhändler, der inzwischen ein breit aufgestelltes Portfolio, auch im Bereich Alltagsartikel hat, erreicht im Ranking einen Sichtbarkeitsindex von 440. Galaxus.ch : Der E-Retailer bietet auf seiner Seite auch Reviews und ausgefallene Gadgets. Mit diesem Angebot hat er einen Sichtbarkeitsindex von 225. Digitec.ch : Auch dieser Shop bietet ausgefallene Gadgets inklusive Reviews und hat einen Sichtbarkeitsindex von 215. Ricardo.ch : Ricardo ist der grösste Schweizer Onlinemarktplatz für private und gewerbliche KäuferInnen und VerkäuferInnen. Der Sichtbarkeitsindex liegt bei 190. Zalando.ch : Als Schuhversender gestartet, bietet der Shop inzwischen ein grosses Angebot aus Mode und Beauty. Der Sichtbarkeitsindex ist 177.

Auch in der Schweiz sind die Online-Umsätze während der Corona-Jahre in neue Höhen geklettert. So kauften Schweizer Konsumierende laut dem Handelsverband.swiss allein im vergangenen Jahr Waren im Wert von 14,4 Mrd. Schweizer Franken online ein - rund zehn Prozent mehr als im vorangegangenen Jahr.Wer im E-Commerce vorne mitspielen will, muss heute auch die Kunst der Suchmaschinenoptimierung beherrschen und insbesondere bei Google punkten, um eine gute Sichtbarkeit zu erreichen. Wie sich Schweizer Onlineshops derzeit in puncto SEO schlagen, hat die MIK Group untersucht. Das sind die Top 5 ihres Rankings:Die AutorInnen resümieren, dass für Schweizer KundInnen "Swissness, Zusammenhalt und Authentizität wichtig sind. Das spiegele die Top Platzierung von Orellfuessli: Der heutige Onlineshop-Gigant stützt sich auf über 500 Jahre Tradition und ist seit 1996 online unterwegs, anfangs noch mit den ersten Domains Buch.ch & Books.ch.Für die Studie hat die MIK Group von Januar bis August 2022 die SEO-Entwicklung und Google-Positionierung von 3.800 Schweizer Onlineshops analysiert.