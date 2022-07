Mytoys Gruppe schließt Yomonda.de

2016 startete die Berliner Mytoys Gruppe mit Yomonda.de eine eigene Home & Living-Plattform, um ihrer Kundschaft ein vielfältigeres Angebot bereitzustellen. Nach sechs Jahren ist damit nun Schluss - der Shop wird zum Jahresende 2022 eingestellt. "Leider ist es in den letzten Jahren nicht gelungen, Yomonda zu einem eigenständigen Anbieter am Markt auszubauen. Trotz eines deutlichen Wachstums blieb die Geschäftsentwicklung hinter den Erwartungen und gesteckten Zielen zurück", begründet Martin Schierer , CEO der Mytoys Group, den Schritt. "Wir werden uns im Bereich Home & Living zukünftig verstärkt auf unser Kerngeschäft fokussieren und setzen hier vor allem auf Produkte für das Baby-, Kinder- und Jugendzimmer", so Schierer weiter.Derzeit finden KundInnen auf Mytoys rund 30.000 Artikel für das Kinderzimmer - angefangen bei der Babyerstausstattung über Heimtextilien bis hin zu Schulmöbeln und Dekoration. Laut Schierer will Mytoys "noch näher an unsere Zielgruppe rücken. Dazu setze man auf Social Media und Live Shopping Events sowie auf Beratungsangebote und Services im Shop.Die Mytoys Gruppe ist nach eigenen Angaben die "führende Plattform für Family-Shopping in Deutschland". Im Geschäftsjahr 2021/22 erwirtschaftete sie einen Gesamtumsatz von rund 905 Mio. Euro. Zur Gruppe gehören die Shopping-Angebote von Mytoys (Spielzeug & Produkte rund ums Kind), Limango (Shopping-Club), Mirapodo (Schuhe) und Yomonda (Home & Living). Seit 2017 baut Mytoys sein Partnerprogramm aus, mit dem Ziel, seine Marktposition zu festigen und zur zentralen Shopping-Plattform für die ganze Familie zu werden. Die Mytoys Gruppe ist ein Unternehmen der Otto Group