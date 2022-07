Zalando beendet Styling Service Zalon

2015 startete die Modeplattform Zalando mit Zalon.de eine persönliche Styling-Website als Ergänzung zum Produktangebot auf der eigenen Website. Nach sieben Jahren beendet Zalando nun dieses Angebot: Zalon.de wird am 1. Oktober eingestellt. Konkrete Gründe dafür nennt das Unternehmen nicht, gibt aber an, an einem neuen Personal Shopping Service zu arbeiten, der in den Mitgliederservice Zalando Plus integriert werden soll.Im Gegensatz zu Zalando ist Zalon kein klassischer Einkaufsshop, sondern bietet Mode in Kombination mit einer persönlichen Stilberatung an (sog. 'Curated Shopping'). Modeinteressierte legen dazu zunächst ein Fashion-Profil auf Zalon.de an, in dem sie u.a. Fragen zu Kaufanlass und persönlichem Stil beantworten. Mit Hilfe von Bildern konkretisieren sie dann ihre persönlichen Vorlieben und geben ihre präferierte Preisklasse an. Nach der Registrierung bekommen sie drei StylistInnen vorgeschlagen und können eine/n davon auswählen. Entweder, sie lassen sich von diesem/r telefonisch oder per Messenger beraten. Die StylistInnen stellen dann Outfits nach den Angaben und Wünschen der KundInnen zusammen und schicken eine Vorschau an die Modeinteressierten. Nach eventuellen Änderungswünschen geht ein Paket mit dem Outfit an die Kundschaft und kann zu Hause anprobiert werden. Behält diese das Outfit oder Teile davon, ist die Beratung kostenlos, retourniert sie das komplette Outfit, fällt eine Stylinggebühr von 9,95 Euro an.Registrierte KundInnen können noch bis zum 30.09. wie gewohnt Zalon-Boxen bestellen, NeukundInnen werden bereits nicht mehr angenommen. Zalando launchte Zalon.de 2015 und weitete das Angebot noch im selben Jahr auf Österreich und auf die Schweiz aus, später folgten die Niederlande (2016), Belgien (2017) und Schweden (2018). Der Service wird auf allen sechs Märkten eingestellt.