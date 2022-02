DHL erweitert den Leistungsumfang von Warenpost International

Seit Anfang Februar können VertragskundInnen eine neue Version von 'Warenpost International' der Deutschen Post nutzen. Das Angebot wurde in das DHL-Geschäftskundenportal integriert. Warenpost International soll nun einen einfachen Versand von kleinformatigen Waren in über 220 Länder und Territorien der Welt möglich machen.Registrierte GeschäftskundInnen können ihre Produkte dafür als "warentragende, internationale Briefsendung" beauftragen, ihre Sendung verfolgen sowie Rechnungen und Reports einsehen. Die Auslieferung erfolgt über das Briefnetz der Deutschen Post sowie ihrer jeweiligen internationalen Zustellpartner. Daher ist der Versand weitestgehend unabhängig von saisonalen Schwankungen, die in Paketnetzen z.B. in der Vorweihnachtszeit auftreten.Warenpost International ist für KundInnen verfügbar, die mehr als 200 warentragende Sendungen (Paket- und/oder Warenpostsendungen) versenden. Sie können zwischen einer "Standard" und einer "Premium"-Variante wählen. Die Standard-Versandoption ist am günstigsten, beinhaltet jedoch keine Sendungsverfolgung und keine Haftung. Diese sind hingegen in der Premium-Variante enthalten."Mit der Warenpost International bieten wir unseren GeschäftskundInnen zusätzliche, preislich und qualitativ attraktive Optionen für den internationalen Versand von kleinformatigen Waren", erklärt Alexander Schauer , der das Produktmanagement Export/Crossborder im Unternehmensbereich Post & Paket Deutschland verantwortet. "Die Beförderung im Briefnetz ermöglicht insbesondere beim Premium-Versand weltweit eine hohe Laufzeitqualität."KundInnen können die Warenpost International auch klimafreundlich mit 0,20 Euro 'GoGreen-Aufschlag' pro Sendung verschicken - unabhängig vom Zielland."Der weltweite Versand, insbesondere von kleinformatigen und leichtgewichtigen Sendungen, wächst weiterhin sehr stark", berichtet Alexander Schauer. "Dies hat uns veranlasst, die Warenpost International noch stärker an den Bedürfnissen unserer ECommerce-KundInnen auszurichten."Weitere Informationen zur Warenpost International finden Sie hier