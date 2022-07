Home24 startet kuratierten Marktplatz

Bereits im Frühjahr hatte Home24 angekündigt, sich für Dritthändler öffnen und einen kuratierten Marktplatz anbieten zu wollen. Nach einer achtwöchigen Testphase ist es nun so weit: Seit dem 12.07.2022 offerieren rund 100 externe Händler ihre Produkte auf Home24.de. Nach eigenen Angaben erweitert sich damit das bestehende Angebot von rund 150.00 Artikeln um über 100.000 Produkte - überwiegend in den Kategorien 'Accessoires', 'Gartenausstattung', 'Möbel' und 'Heimtextilien'."Mit dem Marktplatz stellen wir unser Angebot breiter auf und können KundInnen ein noch wertvolleres Einkaufserlebnis in kompletten Raumwelten bieten", berichtet Marc Appelhoff , Chief Executive Officer (CEO) von Home24. "Gleichzeitig legen wir großen Wert auf die Zuverlässigkeit, Qualität und Expertise der Marktplatzhändler. Bei dem Marktplatz des Möbelhändlers handelt es sich daher um ein kuratiertes Angebot, an dem nur ausgewählte Händler teilnehmen können, die sich zuvor beworben haben.Bisher bestand das Sortiment des E-Retailers aus einer Kombination aus Eigenmarken- und Dritthändlerprodukten primär im Klein- und Großmöbelsegment. Die Distribution übernahm Home24. Auf dem Marktplatz sind die Partner nun selbst für die Logistik, den Kundenservice und die Rechnungsabwicklung zuständig. So kann Home24 sein Angebot ausweiten, ohne selbst zusätzliche Lagerbestände aufbauen zu müssen. Den teilnehmenden Händlern verspricht das Unternehmen im Gegenzug über den Marktplatz einen erweiterten Kundenzugang.Interessierte Händler können sich bei Home24 als Marktplatzpartner bewerben . Der Möbelhändler sucht aktuell Produkte aus den Bereichen 'Möbel', 'Haushalt', 'Garten', 'Wohnaccessoires' und 'Wohntextilien'. Zu den Zulassungskriterien zählen unter anderem: Händler müssen eine direkte Lieferung an EndkundInnen anbieten und Retouren von diesen entgegennehmen sowie Produktdaten und Kundenservice in der Sprache des Marktplatzes anbieten. Für die Teilnahme am Marktplatz zahlen sie eine monatliche Gebühr von 39 Euro, die ersten drei Monate sind gratis. Für Verkäufe fällt eine Provision von 15 Prozent an. Die Freischaltung des Händlers kann ein bis zwei Wochen dauern. Den Versand können die Händler entweder kostenfrei anbieten, eine feste Gebühr dafür berechnen oder einen Schwellenwert festlegen, ab dem die Lieferung kostenfrei ist. Auch die Wahl des Logistikers bleibt den Händlern überlassen. KundInnen sehen im Webshop von Home24, welcher Händler den Artikel anbietet und können sich Details zu diesem (Kurzbeschreibung, Kontaktdaten, AGB, Retourenkonditionen, etc.) ansehen.Der Home & Living-Anbieter will das Angebot kontinuierlich ausbauen. Noch in diesem Jahr soll das Marktplatzangebot auf weitere europäische Länder ausgeweitet werden.Home24 ist als Online Pure Player im Bereich 'Home & Living' derzeit in sieben europäischen Märkten (Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien und Italien) sowie unter der Marke 'Mobly' in Brasilien aktiv. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers