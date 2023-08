Was DooH so attraktiv für die Werbeindustrie macht

25.08.2023 - In vier Jahren werden die Werbeumsätze mit digitalen Plakaten größer sein als die mit gedruckten. Und in zehn Jahren wird Außenwerbung vor allem online ausgeliefert. Was den Reiz der digitalen Eyecatcher in den Städten ausmacht, darüber diskutieren iBusiness-Analyst Christian Gehl und -Herausgeber Joachim Graf im folgenden Video-Podcast