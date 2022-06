Ebay baut Marktplatz-Funktionen für gewerbliche Verkäufer aus

Leichtere Auffindbarkeit von Ebay-Shops

Neue Vorlage für den Ebay Shop Newsletter

Angebote automatisch hervorheben

Kategorieübersicht auf der Startseite des Shops

Videos als Highlight der Startseite

Weitere Neuerungen

Bildbearbeitung: Größe und Ausschnitt von Bildern können jetzt direkt im Shop angepasst werden. Dort gibt es verschiedene Vorlagen, um Logo und Bannerbild zu gestalten.

Fortschrittsbalken: E-Retailer sehen anhand eines Balkens, wie weit sie mit der Optimierung ihres Shops sind. Dazu gibt es praktische Tipps zu den nächsten Schritten.

Rechtliche Hinweise in Angeboten

Besserer Schutz des Ebay-Kontos

Um die Verkaufschancen gewerblicher VerkäuferInnen zu verbessern und auch die Kauferfahrung zu optimieren, hat Ebay eine Reihe von Neuerungen angekündigt:Damit die Shops von E-Retailern auf dem Marktplatz leichter zu finden sind, erhalten KäuferInnen u.a. künftig auf ihrer Startseite personalisierte Shop-Empfehlungen, die auf ihren bisherigen Käufen und Suchanfragen basieren.Auf Angebotsseiten wird jetzt der Name des Shops sowie der Nutzername der jeweiligen VerkäuferInnen angezeigt. Auch das Logo ist an mehreren Stellen zu sehen. Über ein neues Modul können E-Retailer auf ihren Angebotsseiten bis zu neun Shop-Kategorien vorstellen und mit einem Button auf ihren Shop verlinken. Wenn potenzielle KäuferInnen auf ihrer Angebotsseite auf "Andere Artikel ansehen" klicken, gelangen sie in die Shop-Suche.Mit dem Shop Newsletter können Gutscheincodes an Käufergruppen gesendet werden. Dafür gibt es die neue Vorlage "Sonderaktionen/Saisonangebote". In den kommenden Monaten soll es möglich sein, weitere Verkaufsaktionen für den Newsletter zu verwenden.Im vergangenen Jahr wurden personalisierbare Reihen für Ebay Shops eingeführt. Damit können E-Retailer mehrere Angebote hervorheben, beispielsweise unter dem Titel "Neu eingetroffen". Bisher musste jeder Artikel für eine Reihe manuell ausgewählt werden. Jetzt können HändlerInnen festlegen, dass diese automatisch mit Angeboten des Typs "Neu eingestellt" oder "Endet zuerst" aktualisiert werden. Auch saisonale Reihen sind möglich.Kategorien werden nun in einem eigenen Menü auf der Startseite angezeigt.Mit einem Video auf der Startseite ihres Shops können E-Retailer Artikel in Aktion zeigen und Einblicke in ihr Geschäft geben.Shops mit Logo, Bannerbild und einer Beschreibung werden öfter aufgerufen als Shops ohne Branding. Mit zusätzlichen Funktionen können HändlerInnen ihren Markenauftritt stärken:Bieten E-Retailer Artikel an, für die bestimmte rechtliche Bestimmungen gelten - beispielsweise Versand-Einschränkungen bei Batterien oder Recycling-Anforderungen bei bestimmten Produkten - mussten sie bisher in ihrem Shop eine eigene Seite für rechtliche Hinweise und Bestimmungen erstellen. Diese Seiten werden jetzt durch "Hinweise des Verkäufers" ersetzt. Damit können E-Retailer Vorlagen für ihre rechtlichen Bestimmungen erstellen und zu den entsprechenden Angeboten hinzufügen.Konten, die zum Verkaufen und auch für Auszahlungen verwendet werden, sollen ab sofort noch besser geschützt werden. Dazu müssen E-Retailer ihre Identität auch per SMS verifizieren lassen.Einen Überblick über alle Änderungen finden Sie hier