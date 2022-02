Amazon erhöht Gebühren für Marktplatzhändler

Die Änderungen im Überblick

1. Versandgebühren

Versandgebühren für Größen- und Gewichtsklassen. Um die Gebühren besser an die Versandkosten anzupassen, werden neue Größen- und Gewichtsklassen eingeführt sowie andere entfernt

Änderungen der Versandgebühren für verschiedene Programme in den europäischen Amazon Stores

Änderungen der Größen- und Gewichtsklassen und der Gebühren für das "Small and Light" Programm. In den Stores im Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien werden neue Größen- und Gewichtsklassen eingeführt, die Versandgebühren geändert und die Preisgrenze für die Berechtigung teilweise erhöht.

2. Gebührensenkungen und Rabattaktionen

Rabatt für die Gebühr für das Europäische Versandnetzwerk (EU ins Vereinigte Königreich und umgekehrt)

Rabattaktion für das Amazon Transportpartner-Programm

Ermäßigung des Zuschlags für die Nichtteilnahme an der Erweiterung des Versandnetzwerks

Rabattaktion für prozentuale Verkaufsgebühren auf Bekleidung, Schuhe und Handtaschen

Rabattaktion für prozentuale Verkaufsgebühren im polnischen Store

3. Monatliche Lagergebühr und Altbestand im Lager

4. Remissions- und Entsorgungsaufträge

5. Neue Artikel im Sortiment

Das Marktplatzgeschäft von Amazon boomt - nicht nur in Deutschland. Im vergangenen Jahr haben Drittanbieter in den europäischen Stores von Amazon mehr als 3,4 Milliarden Produkte verkauft und über 130.000 neue VerkäuferInnen stiegen in den Plattformhandel über Amazon ein.Allerdings hat der Konzern während der Pandemie auch massiv in Personal, Technologie, Transport und Infrastruktur investiert. So flossen allein mehr als 1,9 Mrd. Euro in den Ausbau des Logistiknetzwerks von Amazon. Mit den gestiegenen Kosten begründet der Konzern nun eine Gebührenerhöhung für MarktplatzhändlerInnen. Diese sei notwendig, um die "steigenden laufenden Betriebskosten teilweise auszugleichen".Ab dem 31. März 2022 treten Gebührenänderungen für Versand durch Amazon in Kraft und gelten für alle europäischen Amazon Stores (Vereinigtes Königreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Niederlande, Schweden und Polen), sofern nicht anders angegeben.Folgende Gebühren ändern sich:Detaillierte Informationen zu den Änderungen finden Sie hier Um das Verkaufen auf dem Amazon-Marktplatz für E-Retailer lukrativer zu machen, führt Amazon 2022 verschiedene Rabattaktionen und Senkungen von Verkaufsgebühren durch. Folgende Aktionen sind geplant:Nähere Informationen zu den einzelnen Aktionen finden Sie hier Seit 2018 hat Amazon die monatlichen Lagergebühren nicht verändert. Ab dem 31. März 2022 werden sie nun für alle Produkte in Standardgröße erhöht - mit Ausnahme von Gefahrgut. Beispielsweise steigen in den Monaten Januar bis September die Kosten für die Lagerung von Artikeln in Standardgröße in den Kategorien Bekleidung, Schuhe und Taschen von 15,60 Euro pro Kubikmeter pro Monat auf 16,69 Euro. Eine detaillierte Übersicht finden Sie hier Die Änderungen wirken sich das erste Mal im Mai 2022 aus, wenn die im April 2022 angefallenen Gebühren für Lagerbestand berechnet werden. Die Gebühr für Produkte mit Übergröße bleibt unverändert.Ab dem 15. Mai 2022 erheben Amazon zudem einen Aufschlag von 37 Euro pro Kubikmeter pro Monat für Altbestand im Lager für Einheiten, die 331 bis 365 Tage in Logistikzentren gelagert wurden. Diese Änderung gilt nicht für Artikel der Kategorien Bekleidung, Schuhe und Taschen, Koffer, Rucksäcke & Taschen, Uhren und Schmuck. Für Einheiten, die länger als 365 Tage lagern, erhebt Amazon weiterhin einen Aufschlag von 170 Euro pro Kubikmeter bzw. 0,10 Euro pro Einheit für Altbestand im Lager (bisher als Langzeitlagergebühr bekannt).Für sämtliche Größenkategorien steigen die Preise ab dem 31. März 2022. So erhöht sich beispielsweise die Gebühr für ein Standardpaket mit einem Gewicht von 0 bis 200 Gramm von 0,25 Euro auf 0,29 Euro. Eine detaillierte Übersicht zu den einzelnen Größenkategorien finden hier Die höheren Gebühren gelten für Aufträge, die nach dem 31. März aufgegeben werden. Für Sendungen, die vor diesem Datum erfolgen aber erst danach entfernt oder entsorgt werden, greift noch die alte Gebührenordnung.Ab dem 1. März 2022 gewährt Amazon-VerkäuferInnen, die die Markenregistrierung abschließen, einen monatlichen Rabatt von fünf Prozent auf die Versandgebühren von Verkäufen mit berechtigten übergeordneten ASINs, die neu im Sortiment von Versand durch Amazon sind. Nähere Informationen dazu finden Sie hier Außerdem müssen sich E-Retailer nicht mehr separat für jeden Store für dieses Programm anmelden. Eine einmalige Registrierung gilt dann automatisch für jeden Store, in dem VerkäuferInnen ein aktives Konto haben.