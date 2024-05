Deichmann und Adidas starten gemeinsame Kampagne

Crosschannel-Kampagne

"Garantiert zum Style-Meister" heisst es im Onlineshop von Deichmann . Man wolle mit "einem breiten Angebot an Schuhen, Accessoires und Textilien" jeden für das große Fußball-Fest ausstatten.Für die Fussball-Europameisterschaft gehöre eine entsprechende Ausstattung mit Jerseys, Bags, Caps, Bällen bis hin zu passenden Schuhen dazu. In der Kampagne vermarktet wird das "unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis" und die "Angebote für breite Bevölkerungsschichten". Bei den Schuhen steht hier der Adidas VL Court Base im Fokus.In 15 ausgewählten Filialen im Umfeld der Spielstätten wird das Thema zudem mit Belegung des Hauptschaufensters und zusätzlichen Artikeln wie Trikots vermarktet. Darauf aufmerksam macht die Kampagne "Adidas Fussballliebe @Deichmann", die vom 21.05. bis zum 19.06.2024 am POS, im Onlineshop sowie und über Social Media ausgespielt wird. Als Plattformen dienen Instagram, TikTok, Facebook. Begleitet wird die Kampagne durch PR-Maßnahmen. Umgesetzt wurde die Kampagne mit der Kreativ-Agentur Neronero aus Berlin.Alle Artikel aus der Kollektion sind auch in unserem Online-Shop erhältlich. Auf nachfrage von Neuhandeln heißt es: "Die Spot-Versionen und Kampagnenmotive setzen wir ein, um auf dieses Angebot aufmerksam zu machen". Als Omnichannel-Anbieter kreiere man "Kampagnen, die sowohl online als auch offline funktionieren bzw. zielgruppenspezifisch für verschiedene Kanäle adaptiert werden können.""Wir möchten allen Bevölkerungsschichten ermöglichen, ihre Fußball-Begeisterung auch mit Kleidung & Accessoires zum Ausdruck zu bringen", formuliert Sabine Zantis, CMO bei Deichmann, den Kampagneninhalt.