Europäischer E-Commerce wächst um zehn Prozent

Die Corona-Pandemie pushte die ECommerce-Umsätze auf dem europäischen Markt. Laut der Studie 'European Ecommerce Report 2021' , die Ecommerce Europe und Euro Commerce veröffentlichen, wurden 2020 insgesamt 757 Milliarden Euro im europäischen Onlinehandel erwirtschaftet, gegenüber dem Vorjahr entspricht das einem Plus von zehn Prozent (2019: 690 Milliarden Euro). Der größte Anteil am Gesamtumsatz entfiel auf Westeuropa (64 Prozent). Die höchsten Wachstumsraten verzeichnete Osteuropa (46 Prozent).Trotz der positiven Umsatzentwicklung flaute das Wachstum gegenüber dem Vorjahr etwas ab (2019: 14 Prozent). Ursache hierfür sehen die StudienautorenInnen u.a. in den pandemiebedingten Verkaufsausfällen im Tourismus- und Dienstleistungssektor.Bereits in den vergangenen Jahren stieg auch die Zahl der Onlineshopper in Europa kontinuierlich, aufgrund der Corona-Pandemie gab es 2020 einen deutlichen Zusatzschub. 2020 kauften 71 Prozent der Europäer online ein, 2019 waren es noch 66 Prozent.