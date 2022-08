Interesse an Ausbildungsberufen im E-Commerce steigt

Die Zahl neuer Ausbildungsverträge ist laut dem Statistischen Bundesamt 2021 auf einem historisch niedrigen Niveau geblieben. Insgesamt wurden 466.200 neue Ausbildungsverträge in der dualen Berufsausbildung abgeschlossen. Das entspricht einem Plus von 0,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr, liegt aber 9 Prozent hinter den Zahlen des Vor-Corona-Jahres 2019 zurück.Im Onlinehandel zeigen die Werte hingegen nach oben. 1.900 Personen begannen 2021 eine Ausbildung zum Kaufmann bzw. zur Kauffrau im E-Commerce. Das entspricht einem Plus von 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eine Ausbildung zur Fachkraft in der Lagerlogistik wählten 2021 10.300 Personen. Das sind 11 Prozent mehr als im Vorjahr.