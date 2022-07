C&A nutzt jetzt Fulfillment-Service von Zalando

Bereits seit Februar 2021 kooperiert die Modekette C&A mit Zalando und nimmt am 'Connected Retail Programm' des E-Retailers teil. Darüber konnte das Unternehmen seine Produkte online anbieten und die Bestellung und den Service an Zalando auslagern. Der Versand erfolgte bisher aus den jeweiligen C&A-Filialen.Nun weitet der Konzern die Zusammenarbeit aus und wird Teil des Zalando-Partnerprogramms. So hat C&A nun unter anderem direkten Zugriff auf die Zalando Fulfillment Solutions (ZFS) und somit auf das Logistiknetzwerk von Zalando. Darüber will man die " Bestellungen für Kundinnen und Kunden noch schneller und zuverlässiger abzuwickeln", wie der Konzern betont. Ab sofort ist im Zalando Fashion Store in Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Österreich, Frankreich und Italien eine kuratierte C&A-Produktauswahl erhältlich.Die Zusammenarbeit mit Zalando ist Teil einer weitreichenden Umstrukturierung und Neupositionierung von C&A. Der Konzern will sich unter der neuen Europachefin Giny Boer als Omnichannel-Unternehmen etablieren - mit Fokus auf dem Onlinehandel. Dazu kooperiert C&A auch mit anderen Digitalpartnern. Seit Ende Juni werden beispielsweise auch ausgewählte Artikel von C&A auf dem deutschen Amazon -Marktplatz angeboten - weitere europäische Länder sollen folgen.C&A ist eines der führenden Modeunternehmen in Europa mit mehr als 1.400 Filialen in 18 europäischen Ländern und über 25.000 Mitarbeitenden. 2021 verzeichnete der Konzern einen Anstieg der Onlineverkäufe von 54 Prozent gegenüber dem Vorjahr.