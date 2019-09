Heute von 12:00 bis 16:00 Uhr bleibt dieses Angebot zur Unterstützung der Fridays for Future schwarz. Wenn Sie in dieser Zeit unser Team erreichen möchten: Versuchen Sie es auf einer der Veranstaltungen in unserer Nähe.



HighText Verlag Graf und Treplin OHG, Schäufeleinstr. 5, 80687 München, info@hightext.de, Verantwortlich: Joachim Graf