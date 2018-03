Materna GmbH

Materna hat die neue Informationsplattform technisch konzipiert und auf Basis des Government Site Builders (GSB), der Content-Management-Lösung des Bundes, realisiert.



Mit dem Verfahren EasyPASS können Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraumes und der Schweiz sowie ausgewählte Drittstaatsangehörige nach vorheriger Registrierung (EasyPASS-RTP) die Grenzkontrolle am Flughafen einfach selbst erledigen und den Kontrollprozess dadurch beschleunigen. An sogenannten eGates scannen Reisende ihren elektronischen Reisepass (ePass) über ein Dokumentenlesegerät, blicken in eine Kamera und passieren nach dem erfolgreichen Bildabgleich die Grenzkontrolle. Registrierte Reisende (EasyPASS-RTP) begeben sich im Anschluss an die Gesichtsbildverifikation zum nachgelagerten Kontrollarbeitsplatz der Bundespolizei und erhalten gemäß den Schengener Regularien einen Stempelabdruck in ihrem Reisepass. Das automatisierte Grenzkontrollsystem gilt für Reisen in und aus dem Schengenraum und wird bisher an fünf deutschen Flughäfen eingesetzt. In Frankfurt am Main, München, Düsseldorf, Berlin-Tegel und Hamburg gehören für Fernreisende lange Wartezeiten vor dem Schalter der Vergangenheit an.