(05.03.18) Facebook stellt seinen Test mit zwei verschiedenen Timelines ("Explore Feeds") ein. Wie das Unternehmen in einem Blogbeitrag schrieb, werde diese Darstellungsweise von den Anwendern nicht gewünscht. Dies hätten Umfragen ergeben.In dem Test bekamen ausgewählte Nutzer in einer Timeline die Posts ihrer Freunde und Familie zu sehen, eine zweite Timeline zeigte die Beiträge von Unternehmen und Seiten. Noch immer versucht Facebook, seine Feeds für die Nutzer relevanter zu machen, setzt nun dazu jedoch auf Algorithmus-Änderungen (siehe iBusiness: Facebook gegen Publisher - Was Marken jetzt tun sollten (anstatt für Ads zu zahlen) ). Beiträge von "echten" Freunden sollen so bevorzugt werden.