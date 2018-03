(02.03.18) E-Mail vor Telefon, Print schlägt Social: Über welchen Kanal Kunden mit einem Unternehmen in Dialog treten wollen, hängt vor allem von dem zu lösenden Problem ab, wie unsere exklusive Dialogmarketingstudie ergeben hat. Wer Beratung will, kommuniziert anders an derjenige, der eine Rechnungsadresse geändert haben will. Ein Ergebnis: Social Media wird überbewertet - und E-Mail lebt.