»Sprich mit mir, ich bin dein König!« - Content Marketing in Onlineshops. Technologie und Marketing-Know How für erfolgreichen Content Commerce

Felix Schirl, trbo GmbH

Stefan Grieben, novomind AG

Joachim Graf, iBusiness.de

Wo müssen Onlineshops 2018 investieren? Welche Tools erleichtern Shopbetreibern im härter werdenden Wettbewerb das Geschäft wirklich? Wie mache ich erfolgreicheres Shop-SEO, Personalisierung, Marktplatz- und Omnichannel-Marketing? Die 17. virtuellen Entscheiderkonferenz von iBusiness liefert komprimiert Tipps, Tricks und Tools, mit denen Sie 2018 Ihren Umsatz steigern und Ihren Gewinn erhöhen können.

Ihr Moderator: Sebastian Halm, iBusiness.de

Ihr Referent: Michael Hubrich, Squirro

Ihr Referent: Miguel Rodriguez, Squirro

Nur ein Prozent der vorhandenen Daten werden von den Anwendungen eines Unternehmens genutzt. Das Webinar zeigt, wie sie diesen Goldschatz der Data Insights für ihre Geschäftsprozesse heben.

Dr. Michael Kausch, vibrio Kommunikationsmanagement Dr. Kausch GmbH

Sebastian Glock, e-Spirit AG

Joachim Graf, iBusiness.de

Das Jahr 2018 wird spannend: Neue Technologien, neue Services erobern den Markt, Geschäftsmodelle müssen sich ändern. Die iBusiness-Zukunftskonferenz zeigt, was im kommenden Jahr auf die digitale Agenda kommt.

Ihr Moderator: Sebastian Halm, iBusiness.de

Ihr Referent: Philipp Boué, Valtech GmbH

In immer mehr mittelständischen und grossen Unternehmen sollen im Rahmen der Digitalisierung agile Methoden in verschiedensten Szenarien eingeführt werden. Das Webinar zeigt Stärken und Schwächen einzelner Methoden und liefert Ihnen Handlungsempfehlungen für Auswahl und Einführung gerade in größeren Unternehmen.

Ihr Moderator: Sebastian Halm, iBusiness.de

Ihr Referent: Matthias Müller, Intershop Communications AG

Kunden werden bei der Nutzung der verschiedenen Onlineverkaufskanäle zunehmend versierter, entwickeln Präferenzen und diktieren Anbietern, wie, wann und wo sie einkaufen möchten. Gleichzeitig haben jedoch viele Unternehmen Schwierigkeiten mit kanalübergreifenden Auftragsprozessen, der Integration von bestehenden oder neuen Vertriebskanälen oder einer harmonischen Orchestrierung von Bestellungen. Das Webinar zeigt, was bei der Planung eines intelligenten Auftragsmanagement zu beachten ist.

Johannes Jagusch, ONEtoONE

Joachim Graf, iBusiness.de

Was gibt es Neues bei iBusiness und ONEtoONE im kommenden Jahr? Mit welchen Online- und Offline-Tools können Unternehmen in den iBusiness/ONEtoONE-Zielgruppen Marketing- und Kommunikationskonzepte erfolgreich umsetzen?

Ihr Moderator: Joachim Graf, iBusiness.de

Ihr Referent: Christian Wehner, SAP Hybris

Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Internet der Dinge: Was jahrelang blosse Marketing-Buzzwords waren, zieht nun mit konkreten Projekten in deutsche Unternehmen ein. Erfahren Sie in fünf Erfolgsgeschichten aus der B2B- und B2C-Praxis, wie bekannte deutsche Marken diese neuen Technologien aktuell schon heute einsetzen und welche Erfahrungen man daraus ableiten kann.

Jörn Karbaum, VENDOSYS GmbH

Michael Döhler, IntelliShop AG

Joachim Graf, iBusiness.de

Die Zukunft des B2B-Commerce und die Herausforderungen der Digitalen Transformation im Mittelstand stehen im Mittelpunkt dieser virtuellen Entscheiderkonferenz. Erfahrene Praktiker liefern Ihnen zahlreiche strategische und operative Tipps für Ihr B2B-Marketing, Ihren B2B-Commerce und Ihre Transformationsprozesse.

Ihr Moderator: Joachim Graf, iBusiness.de

Ihr Referent: Florian Lüft, Apptus Technologies

Effizienz, Bounce-Rate und Product-Exposure-Rate sind die Schlüsselfaktoren, die darüber entscheiden, wie erfolgreich Ihre Website die Herausforderung der Customer Journey bewältigt. Das Webinar beleuchtet die Details dieser drei KPIs und zeigt mit Beispielen aus der Praxis, an welchen Stellschrauben man wirklich drehen muss.

Nico Lamprecht, 4Com GmbH & Co. KG

Alina Lipka, iAdvize

Joachim Graf, iBusiness.de

Kundenservice ist das ungeliebte Kind in so manchem Unternehmen. Dabei wächst ihm gerade in Zeiten der Digitalen Transformation neue Aufgaben zu. Die Virtuelle Konferenz zeigt neue innovative Techniken und Konzepte und liefert konkrete Praxisbeispiele - von automatisierte Services über Chatbots bis hin zu Selfservice-Angeboten.