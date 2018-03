(22.02.18) Der Hersteller von Sicherheits-Software McAfee hat für seinen Report Economic Impact of Cybercrime - No Slowing Down herausgefunden, dass Unternehmen aufgrund von Cyber-Kriminalität jährlich fast 600 Milliarden US-Dollar verlieren. Das macht stolze 0,8 Prozent des weltweiten BIP aus. In der letzten Untersuchung aus dem Jahr 2014 betrug der Verlust noch etwa 445 Milliarden US-Dollar. Der Bericht führt dieses Wachstum auf die schnelle Übernahme neuer Technologien durch Cyber-Kriminelle zurück, wodurch sich Geschäftsmodelle wie Cybercrime-as-a-Service (CaaS) kontinuierlich ausbreiten.