sunzinet AG

Unter www.simonswerk.de und www.simonswerk.com sind internationale Webauftritte nach höchstem Standard entstanden. Der Rollout erfolgte weltweit in 12 Ländern auf Basis von TYPO3.



Ziel der neuen Corporate Sites ist es, die Internationalität des Unternehmens zu kommunizieren und nachhaltig zu stärken. Weiterhin wird durch den neuen Unternehmensauftritt der Marktausbau für SIMONSWERK gefördert.



Das Highlight der Seite ist ein umfangreicher Produktselektor , der mehr als 700 Produkte pro Länderwebsite beinhaltet. Durch verschiedene Kategorien und Selektionsmöglichkeiten können die User mit wenigen Klicks das für sie passende Produkt finden und gleichzeitig die Vielfalt der vorhandenen Produkte sehen. Verschiedene Marken, Produkte, Zeichnungen, Oberflächen und Kombinationen: All das können sich die User anzeigen lassen, in einem Merkzettel speichern oder alle relevanten Informationen als PDF downloaden. Der Produktselektor ist derzeit in zwei Sprachen, und zukünftig in sieben Sprachen, abrufbar.