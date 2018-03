websedit AG

Rubrik/Unternehmenstyp:

Internetagentur/MultimediaagenturBusiness to BusinessWer wir sindwebsedit AG ist eine unabhängige, inhabergeführte Internetagentur. Wir erfinden, gestalten, entwickeln und realisieren maßgeschneiderte Informations- und Kommunikationslösungen im, um und vor allem für das Web. Selbstverständlich mit dem Kunden.Dass wir das Können? Keine Frage! Ein buntes Team aus Kreativen, Designern, Entwicklern und Analysten steht hinter unseren mehr als 800 realisierten Projekten.Beratung wird bei uns nicht nur groß geschrieben, sondern findet buchstäblich jederzeit statt. Unseren Kunden steht jeder unserer Spezialisten direkt zur Verfügung. Ein absoluter Garant dafür, dass immer die richtigen Informationen fließen und maßgeschneidert auch maßentwickelt bedeutet.Was wir machenwebsedit AG schafft Lösungen in der digitalen Welt - Kundenindividuell für nationale und internationale Konzerne, Mittelständische Unternehmen und Öffentliche Einrichtungen. Lösungen, die unsere langjährigen Kundenbeziehungen begründen. Spezialisiert auf Internetauftritte, sind wir Ansprechpartner für Direktkunden und Agenturen.Unsere Kernkompetenzen liegen in der Konzeption, Entwicklung und der technischen Umsetzung von mehrsprachigen Internet/Intranet/Extranet-Lösungen, gewinnorientierten Webshops und informativen Portalen.Das professionelle Know-How unserer Agentur spiegelt sich zudem in den Bereichen Beratung, Mediendesign und Online Marketing wider.