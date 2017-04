Publishing-Flop: The Guardian beendet Instant Articles

Bild: Facebook

Der Guardian war gemeinsam mit der BBC einer der ersten Publisher, die voll auf Facebooks Medienformat setzten und alle Berichte auch als Instant-Article und in der News-App von Apple publizierten. Dieses Experiment wurde nun drastisch beendet. Die Formate passten nicht zu den wirtschaftlichen und verlegerischen Zielen des Hauses, sage ein Unternehmenssprecher. Sowohl bei Instant Articles als auch bei Apple News erscheint der Content nicht auf der eigenen Site, sondern im Ökosystem des jeweiligen Anbieters. In den vergangenen Wochen hatten bereits Cosmopolitan und Quartz sowie der Prestige- und Launch-Partner New York Times ihr Engagement aufgegeben.