Prognose: Steigerungsraten des mobilen Medienkonsum flachen ab

Bild: terimakasih0 / Pixabay

71 Prozent mobile Internetnutzung

Mehr als zwei Drittel des Medienkonsums entfallen auf traditionelle Medien

Fernsehen dominiert weiterhin

Die zum dritten Mal erschienene jährliche Ausgabe der Media Consumption Forecasts von Zenith untersucht das sich ändernde Nutzungsverhalten beim Medienkonsum seit 2010 und prognostiziert die sich daraus ergebenden zeitmäßigen Auswirkungen für die einzelnen Medien zwischen 2017 und 2019 in 71 Ländern auf der ganzen Welt.Demnach ist zwischen 2010 und 2016 der mobile Internetkonsum jährlich um durchschnittlich 44 Prozent gewachsen. Ein Teil dieses zusätzlichen mobilen Konsums ging zu Lasten von traditionellen Medien, aber die Verbreitung der Mobiltechnologie hat den Medienkonsum auch insgesamt befeuert. 2016 betrug laut Studie der durchschnittliche Medienkonsum 456 Minuten pro Person, 2010 waren es 411 Minuten - das ist ein jährlicher Anstieg von 2 Prozent.Jetzt, wo Mobilgeräte zum Dreh- und Angelpunkt im Leben vieler Menschen geworden sind, flacht die Zunahme beim mobilen Internetkonsum ab und damit auch die Zunahme beim Medienkonsum insgesamt. 2016 stieg die mobile Internetnutzung um 25 Prozent, 2015 lag das Wachstum noch bei 43 Prozent, und für 2017 erwarten wir ein Wachstum von 17 Prozent. Beim Gesamtmedienkonsum rechnen wir nach einer Zunahme von 2,7 Prozent in 2016 für dieses Jahr mit einem mehr oder weniger flachem Wachstum und einem jährlichen Wachstum von weniger als ein Prozent bis 2019.2014 war das letzte Jahr, in dem der größte Anteil der Internetzugriffe über Desktopgeräte erfolgte, 2015 überholte Mobile Desktop und wurde zur Nummer eins unter den Internetzugangsmedien. Für 2017 prognostizieren wir für Mobile bereits einen Anteil von 71 Prozent am gesamten Internetkonsum. Die Regionen mit den höchsten Zuwachsraten bei der mobilen Internetnutzung sind Nordamerika (wo 76 Prozent der Internetnutzung mobil erfolgen) und der Asien-Pazifik-Raum (75 Prozent).Ungeachtet des rasanten Aufstiegs des Internets erfolgen 69 Prozent des weltweiten Medienkonsums 2017 immer noch über die traditionellen Medien. 2017 werden Menschen durchschnittlich 316 Minuten pro Tag mit klassischen Medien (Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen, Radio, Kino, Außenwerbung) verbringen, 2010 waren es noch 364 Minuten. Die meisten in diesen Medienbranchen aktiven Unternehmen haben ihre eigenen Online-Töchter gegründet, die allerdings im vorliegenden Bericht zu den Internetaktivitäten zählen. Das heißt, auch wenn die traditionellen Medien in den vergangenen sieben Jahren 13 Prozent eingebüßt haben, konnten diese Medieneigentümer einen Teil der verlorenen Nutzungszeit mit ihren Online-Töchtern wieder wettmachen.Herkömmliches Fernsehen bleibt mit 170 Minuten Sehzeit pro Tag (verglichen mit 140 Minuten Internetkonsum) in diesem Jahr weiterhin das dominante Medium, und wir erwarten, dass sich das für den Rest unseres Prognosezeitraums nicht ändern wird. Der Abstand zwischen Fernseh- und Internetkonsum wird sich allerdings verringern, und zwar von 30 Minuten im Jahr 2017 auf nur mehr sieben Minuten 2019.