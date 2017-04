Immer mehr Frauen studieren IT - aber immer noch zu wenig

27.04.17 Die Anzahl der Studienanfängerinnen in Informatikstudiengängen ist innerhalb von vier Jahren um mehr als ein Drittel (36 Prozent) gestiegen. 2015 entschieden sich rund 8.500 Frauen für ein Informatikstudium. 2011 waren es nur knapp 6.300.

Dennoch sind Frauen in den 1.700 IT-nahen Studiengängen weiter deutlich unterrepräsentiert. Der Frauenanteil beträgt knapp ein Viertel (23 Prozent), so der Digitalverband Bitkom anlässlich des Girls' Day, dem bundesweiten Berufsorientierungstag für Mädchen ab der 5. Klasse.In den vergangenen Jahren ist der Wert nur leicht gestiegen. Dabei haben Frauen auf dem IT-Arbeitsmarkt besonders gute Chancen. "Weibliche Mitarbeiter werden in vielen Unternehmen als Bereicherung gesehen. Durch den wachsenden Fachkräftemangel steht der Weg zu vielen attraktiven Jobs offen", sagt Bitkom-Bildungsexpertin Juliane Petrich