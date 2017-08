Analysten: Bald jeder zweite US-Haushalt Prime-Kunde

Bild: Amazon

Die US-Analysten von Cowen and Co. schätzen die Zahl der Prime-Abonnenten in den USA auf derzeit rund 54 Millionen. Vor einem Jahr betrug die Zahl noch 46 Millionen, was einem Wachstum von 18 Prozent entspricht. Den Zahlen liegt eine Umfrage unter 2.500 Konsumenten zugrunde, die monatlich durchgeführt wird. Im Juli 2017 haben erstmals 49 Prozent des Panels angegeben, eine entsprechende Mitgliedschaft bei Amazon zu besitzen. Ausschlaggebend für das Wachstum waren den Angaben zufolge die Prime Days, die im Juli stark beworben wurden. Einen ähnlichen Effekt erwarten die Analysten von den Black-Friday und Cybermonday-Promotions im Herbst. In den USA könnte dann erstmals die 50 Prozent Marke übersprungen werden.