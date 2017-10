Werbe-Vermarktung: Amazon stößt ins Mediaagentur-Territorium vor

06.10.17 Shop- und Webdienstleistungs-Gigant Amazon plant offenbar den Aufbau einer großen Vermarktungsagentur für das eigene Angebot. Die soll rund 2.000 Mitarbeiter stark sein und die Suchanzeigen in der shopinternen Suche und Banner verkaufen, aber auch klassische anmutende Werbespots im Umfeld von Sportübertragungen. Bislang sind die Ambitionen Amazons in der Vermarktung des eigenen Media-Bestandes auf die USA beschränkt. Alarmierend für Agenturen sollte dabei das Detail sein, dass Amazon nicht eigene Händler und Partner im Auge hat, sondern 'nicht endemische' Advertiser wie Restaurants und Telkos, die bisher nicht auf Amazon verkaufen - sich also neue Märkte erschließen wird, berichtet Digiday