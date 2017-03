Pharma-Industrie: Newsletter kranken an Privacy-Mängeln

01.03.17 In kaum einer Branche ist der Kundendialog so ausgeprägt wie in der Gesundheitsbranche: 90 Prozent der untersuchten Firmen bieten einen Newsletter-Service an, soviel wie in keiner anderen Branche. Dabei weisen die Mailings jedoch erhebliche Mängel in Bezug auf Rechtssicherheit und Qualität auf. Das hat eine aktuelle Studie der Unternehmensberatung Absolit ergeben.