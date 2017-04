Adobe Digital Insights: Industrie steht Automation und Robotik positiv gegenüber

Im weltweiten Vergleich steht Deutschland den Themen Automation (+2,35 auf einer Skala von -5 bis +5) und Robotik (+1,83) am positivsten gegenüber. Deutlich kritischer werden diese Entwicklungen unter anderem in den Niederlanden (Automation: +1,76) und den USA (Robotik: +1,47) bewertet. Dies ist das Ergebnis der aktuellen Adobe Digital Insights (ADI) zum globalen Manufacturing Social Buzz.Insgesamt liegen die Manufacturing-Themen Automation mit 64 Prozent und Robotik mit 33 Prozent der weltweiten Social Mentions voll im Trend. Der in Deutschland geprägte Begriff "Industrie 4.0" kommt auf internationalem Parkett zwar nur auf 3 Prozent, die Zahl der Online-Erwähnungen hat sich jedoch seit Januar 2016 um das 51-fache erhöht. Großes Interesse zeigt das Social Web auch an selbststeuernden Fahrzeugen: Seit Januar 2016 verzeichnet der ADI Report in jedem Quartal mehr als 150.000 Social Mentions rund ums autonome Fahren. Als meistgenannte Marken stehen hier vor allem Tesla (29.500 Social Mentions) und BMW (16.300 Social Mentions) hoch im Kurs.Dafür wurden im Zeitraum von Januar 2016 bis März mehr als 64 Millionen Erwähnungen in den folgenden Netzwerken untersucht: Facebook und YouTube sowie Blogs.