Allyouneed Fresh: Amazons Alexa bestellt Lebensmittel bei der Konkurrenz

Bild: Allyouneed / Screenchot: iBusienss

Über den Befehl: "Alexa bitte AllyouneedFresh aufrufen", fragt Alexa zurück: "Was möchtest Du heute einkaufen?". Anschließend diktiert der Nutzer die gewünschten Produkte (etwa: "Tomatenmark, Kaffee, Pasta, Spülmittel..."), die dann auf in der Einkaufsliste des Online-Shops gespeichert werden. Beim nächsten Aufrufen des Online-Shops kann die Liste diese editiert und - zusammen mit anderen Produkten - zum Warenkorb hinzugefügt werden.AllyouneedFresh bietet daneben eine Reihe weiterer neuartiger Eingabe- und Bestellmöglichkeiten. Darunter den Einkauf via Messenger (WhatsApp oder SIMSme), der mittels Text, Sprache oder einem Foto der Zutatenliste eines Rezeptes erfolgen kann.Eine andere Möglichkeit der Bestellung wurde kürzlich über einen smarten Mülleimer demonstriert. In der Studie wurde der Abfallbehälter mit einem Barcode-Scanner ausgestattet, mit dem sich Produkte über den an der Verpackung angebrachten EAN-Code nachbestellen lassen.