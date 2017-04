Augmented-Reality: Facebook kündigt Plattform 'Facebook Space' an

Wie der Branchendienst Heise hat Facebook, um Entwickler weltweit zu unterstützen, mit der Camera Effects Platform eine AR-Plattform für 3D-Filter und -Effekte gestartet. Mit "Frame Studio" und "AR Studio" hat Facebook zudem zwei Entwickler-Tools vorgestellt.Mit der Smartphone-Kamera fotografierte Aufnahmen können dann mit lustigen Rahmen, richtig lustigen Effekten und total lustigen Gesichtsmasken versehen werden - wem das von Snapchat bekannt vorkommt, liegt vielleicht nicht so verkehrt.Zusätzlich bietet die Anwendung eine Objekterkennung an, die über eine eingebaute Vorschlagslogik passende Effekte zu Gegenständen vorschlägt, sowie ein Tool, das zweidiemensionale Objekte in dreidimensionale umwandeln kann.Für die Entwicklerplattform müssen sich Nutzer bewerben, dies können sie ab sofort tun.