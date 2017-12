Drei von vier Berufstätigen sind über die Feiertage erreichbar

Im Vergleich zu den Vorjahren ist die Zahl derjenigen, die auch während ihrer freien Tage beruflich ansprechbar bleiben, gestiegen. Im vergangenen Jahr waren 65 Prozent zwischen den Jahren erreichbar. Zwei Drittel der Berufstätigen (66 Prozent) sind telefonisch erreichbar. Ebenso viele können über Instant-Messaging-Dienste wie WhatsApp, iMessage oder Google Hangouts (65 Prozent) kontaktiert werden. Jeder Zweite (55 Prozent) gibt an, seine beruflichen E-Mails über die Feiertage zu lesen. Als Grund für die dienstliche Verfügbarkeit geben drei von fünf (62 Prozent) an, sie würden damit die Erwartungen ihrer Vorgesetzten erfüllen. Mehr als ein Drittel (38 Prozent) sagt, ihre Kollegen würden die Erreichbarkeit von ihnen erwarten, bei einem Viertel (25 Prozent) sind es die Kunden. Knapp jeder Vierte (23 Prozent) will auf eigenen Wunsch zwischen den Jahren trotz Urlaubs erreichbar bleiben.Nur jeder Vierte (27 Prozent) ist während seines Urlaubs zwischen den Jahren nicht erreichbar und schaltet komplett von der Arbeit ab. Vor allem jüngere Arbeitnehmer gehen auf Empfangs- und Sendepause. Ein Drittel (33 Prozent) der 14- bis 29-Jährigen will sich in diesem Jahr zwischen Weihnachten und Silvester beruflich komplett ausklinken.