Endgültiges Aus: Etailment Summit findet 2017 nicht mehr statt

18.01.17 Das Ende des Etailment Summit hat sich bereits in den vergangenen Jahren angekündigt. In der iBusiness-Kongressanalyse 2016 entpuppte sich die ECommerce-Veranstaltung als einer der größten Verlierer aller untersuchten Kongresse. Die Teilnehmerzahl ist um 63 Prozent zurückgegangen - der zugehörige Messeteil wurde bereits zuvor eingestampft. Jetzt ist es gewiss: Wie iBusiness vom Veranstalter dfv Conference Group erfahren hat, findet auch der Kongressteil des Etailment Summit in 2017 nicht mehr statt.