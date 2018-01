Alexa-Advertising: Wie Werbung in Sprachagenten funktioniert

Moin,



zwei kurze Hinweise von mir:



Die Firma VoiceLabs hat ihr Advertising Tool bereist im Juni 2017 wieder eingestampft:



https://techcrunch.com/2017/06/15/the-first-ad-network-for-alexa-skills-shuts-down-following-amazons-policy-changes/



Und was der Firma Agentur Q4 Reachlabs da so vorschwebt ist aufgrund der Werberichtlinien von Amazon für Alexa Skills so nicht erlaubt. Die einzige Werbung, die derzeit umsetzbar ist, wäre in einem Radio Stream, wenn es sich um keine speziell für Alexa gestaltete Anzeige handelt.



Steht alles hier:



https://developer.amazon.com/de/docs/custom-skills/policy-testing-for-an-alexa-skill.html#5-advertising



Das sollte auf jeden Fall bei diesem Thema bedacht werden.



Gruß,



Ralf Eggert