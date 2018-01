Nur Zweidrittel der Omnichannel-Händler haben Loyalty-Programme

Nur einer von zehn Händlern nutzt eine App für sein Loyalty-Programm, dabei sind dies zur Häfte gesonderte Loyalty-Bereiche in der Unternehmens-App beziehungsweise reine Loyalty-Apps. Immerhin lassen sich Gutscheine oder Rabatte damit vom Kunden unterwegs empfangen und auch sofort einsetzen.Laut Studie haben eine Reihe großer Handelsfilialisten aktuell neue Programme aufgelegt, allein in den letzten Monaten kamen fünf neue Programme überregionaler Filialisten auf den Markt. Die Analyse zeige deutlich, dass das Potenzial von Omnichannel-Loyalty-Programmen in Deutschland noch nicht voll ausgeschöpft sei. In der Studie wurden über 2.000 Händler aller Branchen mit zahlreichen Details zu Unternehmen und Kundenbindungsprogrammen erfasst.