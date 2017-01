Freispruch: Tesla-Autopilot nicht Schuld an tödlichem Unfall

Bild: Tesla

Nun hat die US-Straßenverkehrsbehörde ihre Untersuchung zum Unfall abgeschlossen. Im Schlussbericht heißt es, der Autopilot habe einwandfrei funktioniert. Ein Rückruf wurde durch die Behörde nicht angeordnet.Die Schuld am Unfall trage der Fahrer, der das Auto komplett unbeaufsichtigt durch die Assistenzfunktion fahren ließ, obwohl das System nicht darauf ausgelegt ist. Dem Bericht zufolge hatte der Fahrer insgesamt sieben Sekunden Zeit, um auf die Verkehrssituation zu reagieren, unterließ dies jedoch.Der Fahrer des am Unfall beteiligten Lkw gab an, der Tesla-Fahrer habe sich zum Unfallzeitpunkt einen Harry-Potter-Film angesehen. Die Polizei bestätigte, dass im Fahrzeug ein portabler DVD-Player gefunden wurde.Auch in Deutschland geriet die Autopilot-Funktion von Tesla in die Kritik. Das Kraftfahrtbundesamt kritisiert, dass das System viele Verkehrslagen nicht sicher beherrscht und beispielsweise gelben Fahrbahnmarkierungen nicht folgen kann. Kritisiert wird auch, dass der Begriff "Autopilot" für ein Assistenzsystem nicht angebracht sei. Er suggeriert, dass das Auto alleine fahren könne, was gerade nicht der Fall sei.