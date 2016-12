KeinGeldFuerRechts: Aktion soll Werbetreibende sensibilisieren

Bild: Tookapic / Pixabay / CC0

05.12.16 In Zeiten der automatisierten Werbemitteleinkaufs mittels Programmatic Avertisings zählt für viele Werbetreibende nur noch das Userprofil, das sich erreichen lässt. Weitgehend aus dem Fokus gerät dagegen das Content-Umfeld, auf dem der Leser erreicht wird. Auf diesen Umstand macht die Aktion #KeinGeldFuerRechts aufmerksam. Die Folge dieses Mechanismus ist, dass populistische, ausländerfeindliche oder rechtsextreme Websites wie Breitbart-News über eine stete Einnahmequelle verfügen. Die Ratschläge der Aktivisten: Werbetreibende sollten ihre Blacklists überprüfen. Verbraucher könne Werbetreibende darauf aufmerksam machen, wenn deren Anzeigen in einem zweifelhaften Umfeld erscheinen. Am besten öffentlich (Twitter, Facebook), am besten mit dem Hashtag #KeinGeldFuerRechts.