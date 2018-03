(13.12.17) Außenwerber Ströer hat die Mehrheit an der UAM Media Group für einen nicht genannten Betrag übernommen. UAM Media ist ein Anbieter für lokale Out-of-Home Produkte am Point of Sale (POS) in Deutschland. Mit der Übernahme erweitert Ströer sein Angebot im Marktsegment der digitalen Außenwerbung und baut sein Produktportfolio im für Ströer wichtigen Markt für lokale Werbungtreibende aus.