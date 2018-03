Die SEO-Liste:

iBusiness-Liste: Die SEO Top 100 - Die wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleister

Wer sind die wichtigsten deutschen SEO-Agenturen? Gemeinsam mit dem BVDW und der Unterstützung von XOVI veröffentlicht iBusiness vier mal im Jahr eine Übersicht der wichtigsten deutschsprachigen SEO-Dienstleister.

Die Auswahl der Agenturen erfolgt auf Basis des Branchen-Sichtbarkeits-Index der Unternehmen. Diesen Index ermittelt iBusiness gemeinsam mit XOVI anhand der Position der Unternehmen zu SEO-relevanten Keywords in Google. Zusätzlich fließen die Mitarbeiterzahl, die Sichtbarkeit auf Branchenveranstaltungen sowie Gütesiegel der Unternehmen in den Index ein. Die 100 Unternehmen mit dem höchsten Gesamtwert werden in die aktuelle Top 100 Liste der SEO-Anbieter aufgenommen.

E-Mail oder Username:



Passwort:



An diesen Gerät angemeldet bleiben Das Login-Formular führt Sie direkt zum Fragebogen der Bewerbung. Wenn Sie noch keinen iBusiness-Account haben (kostenfrei), gehen Sie bitte zur iBusiness-Registrierung Kennwort vergessen?

Erhebung der nächsten SEO Top 100 Liste:

Als Anbieter von SEO-Dienstleistungen können Sie sich noch bis zum 22.03.18 für eine Aufnahme in das Listing für das aktuelle Quartal bewerben. Die Bewerbung und die Listung sind kostenfrei. Aufgenommen werden alle Bewerber, die mit Ihrem Sichtbarkeitsindex die ersten 100 Plätze erreichen. Voraussetzung ist ausserdem eine Registrierung bei iBusiness, damit wir Ihre Bewerbung verwalten können. Sie nächste SEO Top 100-Liste erscheint am 27.03.18.

Wie sichtbar ist ihr Unternehmen?

Die Sichtbarkeit eine Unternehmens zu gängigen SEO-Suchbegriffen, also der Erfolg des SEO in eigener Sache, ist der stärkste Einflußfaktor für die Positionierung in der SEO Top 100. Die eigene Suchmaschinen-Sichtbarkeit gewichtet etwa halb so viel wie alle anderen Faktoren zusammengenommen.

Sie können die Sichtbarkeit Ihres Unternehmens - und auch die Ihrer Wettbewerber - im Index unseres Datenpartners XOVI direkt abfragen. Der Score basiert bereits auf der neuen Keyword-Liste. (Login erforderlich).

Domain:

Das Top 100 SEO-Siegel:

Alle jeweils gelisteten SEO-Agenturen sind berechtigt, das iBusiness TOP 100 SEO Siegel für das jeweilige Quartal zu führen. Voraussetzung für die Nutzung des Siegels ist neben der Listung die Verlinkung des jeweiligen Siegels auf www.ibusiness.de/seo.

Download für 17q4 in: 30x30 - 50x50 - 80x80 - 100x100 - 150x150 Pixeln