Lebensmittel-Commerce: Amazon versucht's mit einem Laden ohne Kassen

07.12.16 Onlinehandelsriese Amazon testet einen Präsenzladen für Lebensmittel, der ohne Kassensystem auskommt: Die Rechnung für die eingekauften Güter generiert bei 'Amazon Go' eine App automatisch - das geschieht mit an den Produkten angebrachten Sensoren, die dem Laden mitteilen, was genau mit dem Kunden das Geschäft verlässt. Das reine Testprojekt befindet sich im amerikanischen Seattle und verkauft derzeit lediglich an Amazon-Mitarbeiter, berichtet Spiegel Online . Nachdem kein Onlinehändler ein überzeugendes onlinebasiertes Food-Commerce-Konzept präsentieren konnte, scheint dies Amazons neugedachter Versuch einer Marktdisruption zu sein - nur offline-basiert mit digital/sensorischem Backend.