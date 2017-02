Contra Falschmeldungen: Niederländer entwickelt Fake-News-Generator

Der Fake-News-Generator ist eine Website, auf der jeder Nutzer eigene Propaganda-Meldungen erstellen und auf Facebook teilen kann. "Wer sieht, wie leicht das geht, entwickelt mehr Misstrauen gegenüber echten Propaganda-Meldungen", erläutert Oosterwoud, der eine Weile beim niederländischen Außenministerium gearbeitet hat, in einem Interview mit der Zeit . Ein Prototyp des Simulationsspiels soll im März online sein und sich thematisch zunächst mit der Wahl in den Niederlanden am 15. März befassen. "Wir hoffen, dass alle, die den Fake-News-Generator ausprobieren, dabei etwas lernen."Beim Erstellen soll sich der Nutzer in jedem Schritt Gedanken darüber machen, was er mit der Information beim Leser auslöst - oder wie er ihn in die Irre führen möchte. Inhaltliche Bausteine helfen dem Schreiber beim Konzipieren der Fake-Nachricht. Am Ende teilt er sie mit seinen Freunden auf Facebook. Oosterwoud: "Jeder, der eine solche Meldung auf Facebook anklickt, gelangt auf unseren Fake-News-Generator, er begreift sofort, dass es ein Spiel ist, und kann selbst aktiv werden."