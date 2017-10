Industrie 4.0 Index: Deutsche Unternehmen verpassen Chancen digitaler Industrieplattformen

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

(chart: Staufen)

Obwohl Plattformlösungen erheblich an Bedeutung gewinnen werden und Unternehmen mitziehen müssen, wird dieser Trend von zahlreichen Unternehmen unterschätzt, wie die Studie belegt. Einerseits bestätigen 44 Prozent die hohe Relevanz des Plattformthemas und weitere 38 Prozent erkennen zumindest das Potenzial. Wenn es um die Einschätzung von Entwicklungsgeschwindigkeiten geht, sind die Firmen andererseits noch deutlich im analogen Zeitalter verhaftet: Vier Fünftel bezweifeln, dass industrielle Internetplattformen bereits in den kommenden zwei Jahren spürbare Veränderungen in der eigenen Branche anstoßen könnten. Selbst bezogen auf einen Horizont von fünf Jahren überwiegt bei fast der Hälfte noch Gelassenheit.Für die Studie haben die Experten von Staufen Digital Neonex rund 400 Industrieunternehmen in Deutschland befragt.