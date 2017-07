Kärcher gründet Digitalagentur: Industrie macht Dienstleistern Konkurrenz

Bild: ZOI

Die neue Agentur mit Sitz in Stuttgart und Berlin soll sich auf die Entwicklung digitaler Lösungen, Cloud Transformation und Elektrotechnik konzentrieren. Durch die Erfahrung, die die Mitarbeiter bei und mit Kärcher erworben haben, sieht sich die Agentur als Vorreiter in Sachen Digitalisierung. Dieses Wissen möchte die Agentur anderen Kunden aus Industrie und dem Mittelstand zur Verfügung stellen - und natürlich auch die Digitalisierung bei Kärcher weiter vorantreiben.Um die Agenturgründung zu bewerkstelligen, hat Kärcher einen Teil der ITM Beratungsgesellschaft übernommen, die seit rund zwölf Jahren als Dienstleister für Kärcher tätig ist. Rund 30 ehemalige ITM-Mitarbeiter wechseln in dem Zuge zu Zoi. Die Geschäftsführung übernehmen Daniel Heubach , Bereichsleiter Digital Transition bei Kärcher, und Benjamin Hermann , der bereits bei der ITM Geschäftsführer war."Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass Zoi mit eigener Marke unabhängig am Markt agiert", erklärt Heubach, der neben seiner Geschäftsführungstätigkeit bei Zoi Bereichsleiter bei Kärcher bleibt. "Zum einen werden wir die bestehenden Kunden der ITM weiter betreuen und neue Kunden als IT-Beratung ansprechen.Kärcher übernimmt den Technologie-Bereich der ITM Beratungsgesellschaft mit den Themen Software-Entwicklung, Cloud Integration und Internet of Things. Die ITM bleibt als Enterprise Architecture Management (EAM) Beratung am Markt bestehen.Zoi steht für 'Zero One Infinity'. Der Name soll einen Hinweis auf die digitale Identität des Unternehmens und die "unendliche Wiederholung erprobter Lösungen" geben, heißt blumig in der Erklärung des Unternehmens. Tatsächlich steht Zero One Infinity für eine sprichwörtliche Regel bei Programmierungd und Softwaredesign ("Allow none of foo, one of foo, or any number of foo." "Erlaube eine Sache gar nicht, erlaube sie einmal oder erlaube sie in unbegrenzter Anzahl.")