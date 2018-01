Neue Usability-Insights bei der Virtuellen Konferenz 'Tools für Onlineshops 2018'

Die neun Praktiker liefern in diesem Onlineevent prägnant und kompetent Insights zu Content-Marketing, Künstliche Intelligenz, Paymentlösungen, Personalisierung, Customer Centricity, SEO und Social Media. Jeder Vortrag dauert inklusive Diskussion zirka eine halbe Stunde. Die Teilnahme ist kostenlos.Themen sind unter anderem: Wo müssen Onlineshops 2018 investieren? Welche Tools erleichtern Shopbetreibern im härter werdenden Wettbewerb das Geschäft wirklich? Wie mache ich erfolgreicheres Shop-SEO, Personalisierung, Marktplatz- und Omnichannel-Marketing? Wie finde ich die passende Software? Was ist der richtige Dienstleister für mich? Welche Investitionen muss ich wirklich tätigen, was ist eher zweitrangig?Zielgruppe sind die Entscheider von Online-Shops sowie ECommerce- und EBusiness-Verantwortliche in Mittelstand und Großunternehmen, bei Marken und Handelsunternehmen.