Wer filmt, der teilt: In zwei von drei Smartphone-Nutzerm steckt ein Video-Blogger

20.09.16 Zwei Drittel der deutschen Smartphone-Nutzer (66 Prozent) verwenden die eingebaute Kamera, um kurze Videos zu drehen. Und die Mehrheit von ihnen teilt die so entstandenen Clips mit anderen über das Internet.

Bild: Unsplash Pixabay

Messenger und soziale Netzwerke sind relativ gleich beliebt, wenn es um die Distribution des User Generated Content 'Video' geht

(chart: Bitkom)

Jeweils sechs von zehn Smartphone-Filmern (59 Prozent) nutzen dafür Messenger-Dienste wie WhatsApp und Snapchat oder soziale Netzwerke wie Facebook . Das hat eine repräsentative Studie im Auftrag des Digitalverbands Bitkom ergeben.Insbesondere Jüngere teilen ihre selbstproduzierten Videoclips im Internet: Rund zwei von drei 14- bis 29-jährige Smartphone-Filmer (65 Prozent) verschicken eigene Videos per WhatsApp, Snapchat und Co.Unter den 30- bis 49-jährigen Smartphone-Filmemachern teilen 60 Prozent ihre Smartphone-Videos per Messenger-Dienst, bei der Generation 50-Plus sind es 53 Prozent.In sozialen Netzwerken veröffentlichen 67 Prozent der 30- bis 49-jährigen Smartphone-Filmern ihre selbstgemachten Videos. Bei den Jüngeren von 14- bis 29-Jahren sind es 66 Prozent. Auch Ältere teilen ihre Smartphone-Videos auf sozialen Netzwerken: 42 Prozent der über 50-Jährigen geben an, eigene Smartphone-Clips zu teilen.