100 Jobs entfallen: Ströer schließt T-Online-Redaktion in Darmstadt

21.09.16 Content-Konzentration bei Ströer: Der Vermarkter will alle Inhalte für seine Plattformen zentral erstellen und schließt deswegen die T-Online-Redaktion in Darmstadt.

Bild: Ströer Für Ströer ist T-Online wie eine Plakatfläche: Braucht viel Traffic, muss aber günstig sein

Der Werbevermarkter Ströer löst zum 1. April 2017 die Redaktion von T-Online in Darmstadt komplett auf. Die Inhalteproduktion soll danach für alle Ströer-Plattformen zentral in Berlin gesteuert werden. Insgesamt verfügt Ströer über 10 Special-Interest-Angebote wie das Frauenportal Erdbeerlounge, Kino.de, das Reiseportal Abado, die Empfehlungsseite Empfehlerin.de und Technologie-Portale rund um die Marke Giga sowie Gamesportale.Die Entscheidung bedeutet für etwa 100 Mitarbeiter am Standort Darmstadt das Aus. Nach Angaben des Unternehmens haben sie aber die Möglichkeit, sich auf eine Stelle in Berlin zu bewerben.Ströer hatte das Online-Portal T-Online, aber nicht die Vermarktung der Internet-Anschlüsse, im August 2015 von der Telekom übernommen. Die Bonner erhielten dafür Unternehmensanteile an Ströer im Wert von rund 300 Millionen Euro.