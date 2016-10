PWC sagt Entertainment-Branche gut Zukunftsaussichten voraus

25.10.16 Die Online- und Gamesbranche soll in der Unterhaltungsindustrie für ein solides Wachstum von 1,7 Prozent in den kommenden vier Jahren sorgen.

Bild: Samsung

Auf satte 70,24 Milliarden Euro wird der Gesamtmarkt der deutschen Unterhaltungs- und Medienbranche im Jahr 2020 klettern, sagt das Beratungsunternehmen PriceWaterhouseCoopers (PWC) in der gerade erschienen Studie "German Entertainment and Media Outlook" voraus. Das durchschnittliche Wachstum soll damit bei rund 1,7 Prozent liegen.Insbesondere vom deutschen Werbemarkt erwarten die Analysten viel. Er macht nach ihren Angaben im vergangenen Jahr einen Wachstumssprung von 2,8 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro. Den größten Anteil machten hierbei die Marktsegmente Onlinewerbung mit 6,1 Milliarden Euro und Fernsehen mit 4,4 Milliarden Euro aus. Auch die Segmente Außenwerbung und Videospiele verzeichneten einen Wachstumsschub, Radiowerbung konnten Wachstumsrückgang des Vorjahres umkehren und zeigte 2015 mit 1,1 Prozent ein solides Wachstum. Der Werbemarkt für Zeitungen und Zeitschriften hingegen setzt seinen Negativtrend auch 2015 fortDank der zunehmenden Verbreitung von Smartphones, der Weiterentwicklung drahtloser Breitbanddienste und nicht zuletzt der Einführung von VR- und AR-Brillen wuchsen die Marktsegmente im Jahr 2015 um 0,8 Prozent auf 70 Milliarden Euro. Aufgrund der steigenden Einnahmen im Sportsektor lässt sich das größte Wachstum bis 2020 im Segment Sport erwarten, PWC rechnet damit, dass sich die Einnahmen aus der medialen Vermaktung von Champions League, Bundesliga und Co. im Jahr 2020 bei rund 1,515 Milliarden Euro mehr als verdoppeln werden.Und auch im Bereich Videospiele tut sich was: Die rasante Verbreitung von E-Sports machen den Videospielmarkt zu einem der attraktivsten Sektoren in der Zukunft. PWC erwartet ein durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,6 Prozent.