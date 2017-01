Echtzeit statt Mediaplan: BMW will Zeitenwende im Marketing herbeiführen

Bild: BMW Group Hildegard Wortmann, BMW Marketing-Chefin

27.01.17 Der Automobilhersteller BMW will seine Marketingstrategie radikal umstricken. Um an das Digitalzeitalter anzuknüpfen, will die neue Marketing-Chefin Hildegard Wortmann sich von langfristigen Planungen Kampagnen lösen und "Kommunikation in Echtzeit" betreiben, berichtet das Wirtschaftsmagazin " Bilanz ". Dabei sollen die Ergebnisse einzelner Werbemaßnahmen mit Hilfe von Datenanalysen fortlaufend untersucht werden. Wortmann leitet seit Juni 2016 das Marketing sowie die Produktplanung des Autoherstellers. BMW verzeichnete zuletzt gute Umsätze und Erträge, hat jedoch in der Oberklasse gegenüber Mercedes verloren. Wortmann soll das ändern.